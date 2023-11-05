Хавьер Паскуаль и Велимир Перасович сегодня проведут 50-ю очную встречу – тренер «Зенита» выиграл 31 из них
Сегодня санкт-петербургский «Зенит» в 16:00 по московскому времени примет казанский УНИКС.
Это будет 50-я очная встреча главных тренеров Хавьера Паскуаля и Велимира Перасовича.
Паскуаль ведет в противостоянии во всех четырех турнирах, в которых им удалось сойтись: 4-3 в Евролиге, 10-7 в Единой лиге ВТБ, 14-8 в чемпионате Испании и 3-0 в Кубке Короля Испании.
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