Хавьер Паскуаль и Велимир Перасович сегодня проведут 50-ю очную встречу – тренер «Зенита» выиграл 31 из них

Теги УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Велимир Перасович Кубок Короля Испании Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня санкт-петербургский «Зенит» в 16:00 по московскому времени примет казанский УНИКС.

Это будет 50-я очная встреча главных тренеров Хавьера Паскуаля и Велимира Перасовича.

Паскуаль ведет в противостоянии во всех четырех турнирах, в которых им удалось сойтись: 4-3 в Евролиге, 10-7 в Единой лиге ВТБ, 14-8 в чемпионате Испании и 3-0 в Кубке Короля Испании.

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