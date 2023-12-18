Крис Хэйнс: «По моей информации, Грину будет разрешено тренироваться с «Уорриорз». Скажут ли они: «Нет, Дрэймонд, держись подальше от нас, сначала займись собой»? Не знаю»

По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, тяжелый форвард « » получит возможность тренироваться с командой.

«По моей информации, что Дрэймонду Грину будет разрешено тренироваться с «Уорриорз» во время дисквалификации. Скажут ли «Уорриорз»: «Нет, Дрэймонд, держись подальше от нас, сначала займись собой»? Не знаю.

Не думаю, что уже принял решение, но я не знаю. Это небольшая загадка», – рассказал Хэйнс в своем подкасте.