Крис Хэйнс: «По моей информации, Грину будет разрешено тренироваться с «Уорриорз». Скажут ли они: «Нет, Дрэймонд, держись подальше от нас, сначала займись собой»? Не знаю»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Крис Хэйнс Баскетбол

По информации инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин получит возможность тренироваться с командой.

«По моей информации, что Дрэймонду Грину будет разрешено тренироваться с «Уорриорз» во время дисквалификации. Скажут ли «Уорриорз»: «Нет, Дрэймонд, держись подальше от нас, сначала займись собой»? Не знаю.

Не думаю, что Стив Керр уже принял решение, но я не знаю. Это небольшая загадка», – рассказал Хэйнс в своем подкасте.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я бы вообще Дрея не дисквалифицировал. Такой большой мужчина, как Нуркич, мог бы не исполнять Неймара, а взять Грина за шкварку и тряхнуть хорошенько. Баскет рискует превратиться в футбол, когда огромные мужики будут падать от прикосновений и рожать в муках, выпрашивая фрэгрант ту. Нет крови - нет фола, это баскет, гомики.
+3
-2
+1
Дак вроде Грин с игроками ГСВ не портил отношения. Ну удалился пару раз , что не бывало такого? Он и в финале НБА это делал и все равно все друзьями остались. Так что захочет тренироваться с командой - будет тренироваться, не поверю, чтоб условный Карри выгнал его с тренировки.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий