Рожер Гримау отреагировал на слухи о конфликте с Вилли Эрнангомесом: «В команде нет вражды»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Хуан Карлос Наварро Рожер Гримау чемпионат Испании Гильермо Эрнангомес Баскетбол

Рожер Гримау отреагировал на слухи о конфликте с Вилли Эрнангомесом.

Слухи начались после заявления генменеджера «Барселоны» Хуана Карлоса Наварро, по словам которого внутри клуба возникли разногласия по поводу поведения некоторых игроков.

«На площадке и за ее пределами наблюдалось отношение, которое нам не нравилось. В этом клубе такого быть не должно», – сказал Наварро в последние дни декабря.

Поскольку количество минут Эрнангомеса по ходу последних нескольких недель неуклонно сокращалось, пошли слухи, что заявление Наварро касалось именно центрового. Отвечая на вопрос о словах Наварро перед матчем с «Реалом» в Евролиге, главный тренер «Барсы» не захотел вдаваться в детали.

«Вражды нет, но есть ситуации, которые сложились не лучшим образом. Я стараюсь быть предельно откровенным с игроками.

Это командные вещи, такое происходит по ходу сезона. Это случилось в нашей раздевалке, там оно и останется. В этом нет ничего необычного. Все усугубляется ситуацией, в которой мы находимся, понятно, что нас это не устраивает», – объяснил Гримау.

«Барселона» проиграла семь из десяти последних матчей. Две последние встречи с «Уникахой» и «Монако» были проиграны с разницей в 20 очков каждая.

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