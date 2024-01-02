«Барселона» не рассматривает вариант с назначением Димитриса Итудиса.

Как сообщает журналист Жерар Соле, испанский клуб доволен работой и не планирует отставку главного тренера.

Отмечается, что если «Барса» все же решить сменить тренера, то греческий специалист не будет претендовать на должность.

«Барса» идет 3-й в (11-6) и АСВ (10-6).