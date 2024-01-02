«Барселона» не рассматривает вариант с назначением Димитриса Итудиса

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Рожер Гримау чемпионат Испании Димитрис Итудис Баскетбол

«Барселона» не рассматривает вариант с назначением Димитриса Итудиса.

Как сообщает журналист Жерар Соле, испанский клуб доволен работой Рожера Гримау и не планирует отставку главного тренера.

Отмечается, что если «Барса» все же решить сменить тренера, то греческий специалист не будет претендовать на должность.

«Барса» идет 3-й в Евролиге (11-6) и АСВ (10-6).

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2 комментария
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расстроили
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Ну вот, только обозначил в противоположной новости интерес к назначению Итудиса, и на тебе 🤷🏻‍♂️
Впрочем нет от Барселоны такое же "крепкое" как женское )))
Подождём и проверим.
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