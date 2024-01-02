«Барселона» не рассматривает вариант с назначением Димитриса Итудиса
«Барселона» не рассматривает вариант с назначением Димитриса Итудиса.
Как сообщает журналист Жерар Соле, испанский клуб доволен работой Рожера Гримау и не планирует отставку главного тренера.
Отмечается, что если «Барса» все же решить сменить тренера, то греческий специалист не будет претендовать на должность.
«Барса» идет 3-й в Евролиге (11-6) и АСВ (10-6).
Впрочем нет от Барселоны такое же "крепкое" как женское )))
Подождём и проверим.