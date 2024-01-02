«Барселона» планирует отправить в отставку Рожера Гримау. Его место может занять Димитрис Итудис

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Рожер Гримау чемпионат Испании отставки Димитрис Итудис Баскетбол

«Барселона» может сменить главного тренера .

Как сообщает журналист Неманя Жорич, испанский клуб планирует отправить в отставку Рожера Гримау.

Ожидается, что сменщиком Гримау станет экс-тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис.

«Барса» идет 3-й в Евролиге (11-6) и АСВ (10-6).

Итудис был уволен из «Фенербахче» в декабре.

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2 комментария
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Интересно будет посмотреть, что же может "наш" Итудис в Барселоне. Ещё один шанс заявить о себе как о тренере с амбициями. И не надо заранее помоев в его адрес, что он там что-то умеет только по конспектам, глупый штамп.
Если не получиться, предполагаю, что и "большие" клубы для него закончатся. А пока наблюдаем.
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Ответ LightWithin
Интересно будет посмотреть, что же может "наш" Итудис в Барселоне. Ещё один шанс заявить о себе как о тренере с амбициями. И не надо заранее помоев в его адрес, что он там что-то умеет только по конспектам, глупый штамп. Если не получиться, предполагаю, что и "большие" клубы для него закончатся. А пока наблюдаем.
Танцует вдоль боковой он красиво. Каталонцам понравится. На самом деле он единственный свободный тренер "топ" уровня и по логике должен быть получше Гримау и уж точно поопытнее. Будем делать посмотреть. Состав у Барсы неплох.
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