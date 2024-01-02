«Барселона» планирует отправить в отставку Рожера Гримау. Его место может занять Димитрис Итудис
«Барселона» может сменить главного тренера .
Как сообщает журналист Неманя Жорич, испанский клуб планирует отправить в отставку Рожера Гримау.
Ожидается, что сменщиком Гримау станет экс-тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис.
«Барса» идет 3-й в Евролиге (11-6) и АСВ (10-6).
Итудис был уволен из «Фенербахче» в декабре.
Если не получиться, предполагаю, что и "большие" клубы для него закончатся. А пока наблюдаем.