«Барселона» планирует отправить в отставку Рожера Гримау. Его место может занять Димитрис Итудис

«Барселона» может сменить главного тренера .

Как сообщает журналист Неманя Жорич, испанский клуб планирует отправить в отставку .

Ожидается, что сменщиком Гримау станет экс-тренер «Фенербахче» .

«Барса» идет 3-й в (11-6) и АСВ (10-6).

Итудис был уволен из «Фенербахче» в декабре.