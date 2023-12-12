Уилли Эрнангомес: «Реалу» я был не нужен»

Теги Новый Орлеан Turkish Airlines EuroLeague Барселона Реал чемпионат Испании Гильермо Эрнангомес Баскетбол

Центровой «Барселоны» Уилли Эрнангомес объяснил, почему минувшим летом он даже не рассматривал возможность подписания контракта с «Реалом».

«Я им был не нужен.

Мадриду принадлежали права на меня, но они решили не повторять предложение. «Барселона» дала мне шанс оказаться в хорошем месте и в хорошей для меня ситуации. Разумеется, я благодарен «Реалу», потому что они дали мне возможность играть, расти, учиться и стать профессионалом.

В «Реале» я провел всего пару лет, потому что я мало играл. Я скорее чувствую себя как дома в Новом Орлеане, поскольку провел там почти три с половиной года своей жизни. Именно там я провел больше времени, чем во всех других городах», – сказал испанец.

Эрнангомес был игроком «Реала» с 2012 по 2016 год.

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1 комментарий
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Конечно, не нужен. При живом Тавареше-то.
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