Уилли Эрнангомес: «Реалу» я был не нужен»

Центровой «Барселоны» Уилли Эрнангомес объяснил, почему минувшим летом он даже не рассматривал возможность подписания контракта с « ».

«Я им был не нужен.

Мадриду принадлежали права на меня, но они решили не повторять предложение. « » дала мне шанс оказаться в хорошем месте и в хорошей для меня ситуации. Разумеется, я благодарен «Реалу», потому что они дали мне возможность играть, расти, учиться и стать профессионалом.

В «Реале» я провел всего пару лет, потому что я мало играл. Я скорее чувствую себя как дома в , поскольку провел там почти три с половиной года своей жизни. Именно там я провел больше времени, чем во всех других городах», – сказал испанец.

Эрнангомес был игроком «Реала» с 2012 по 2016 год.