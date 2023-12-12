Уилли Эрнангомес: «Реалу» я был не нужен»
Центровой «Барселоны» Уилли Эрнангомес объяснил, почему минувшим летом он даже не рассматривал возможность подписания контракта с «Реалом».
«Я им был не нужен.
Мадриду принадлежали права на меня, но они решили не повторять предложение. «Барселона» дала мне шанс оказаться в хорошем месте и в хорошей для меня ситуации. Разумеется, я благодарен «Реалу», потому что они дали мне возможность играть, расти, учиться и стать профессионалом.
В «Реале» я провел всего пару лет, потому что я мало играл. Я скорее чувствую себя как дома в Новом Орлеане, поскольку провел там почти три с половиной года своей жизни. Именно там я провел больше времени, чем во всех других городах», – сказал испанец.
Эрнангомес был игроком «Реала» с 2012 по 2016 год.