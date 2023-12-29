Шарунас Ясикявичюс об уходе из «Барселоны»: «Процесс был очень некрасивым»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Барселона чемпионат Испании Баскетбол

Шарунас Ясикявичюс подвел итоги работы в «Барселоне» и рассказал об отставке.

По словам литовского специалиста, в целом он доволен результатами проделанной работы.

«Я очень доволен проделанной работой. Грустно, что мы проигрывали в «Финалах четырех», это были весьма болезненные поражения. Но в целом, как мне кажется, мы вывели «Барсу» именно туда, где она должна быть – стабильно № 1-2 в Евролиге, стабильно № 1-2 в испанской лиге, постоянное участие в финалах, во всех турнирах.

Подняли команду на высший уровень, помогли игрокам добиться прогресса, помогли вырасти молодым ребятам в лице Йокубайтиса, Да Силвы, Ннаджи, предоставили немало возможностей игрокам академии дебютировать в больших турнирах. В целом, я очень доволен тремя годами в «Барселоне», – заявил Ясикявичюс.

Тренер признался, что ему не понравилось, как испанский клуб провел его отставку.

«Процесс был очень некрасивым, на этом я и остановлюсь. Не буду продолжать. Остановимся на том, что это было некрасиво», – сказал Ясикявичюс.

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2 комментария
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А прокакать все финалы с таким составом и бюджетом это красиво?
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Стабильность по мнению Ясика в Евролиге: 20/21 - 2 место, 21/22 - 3 место, 22/23 - 4 место. Пускай спасибо скажет, что пинок под зад не получил за такой провал.
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