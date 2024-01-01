Кайри Ирвинг пожертвовал 26 000 долларов пациенту, которому не хватало денег на пересадку почки

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Кайри Ирвинг помог жителю Ганы, у которого не было денег на новую почку.

Разыгрывающий «Далласа» пожертвовал 26 000 долларов Эндрюсу Дзифе Амузу, который ждет трансплантации почки.

Семья пациента не могла позволить себе дорогостоящую операцию, поэтому в отчаянии открыла GoFundMe с целью собрать 25 000 долларов. Ирвинг перевел семье 26 000.

Пожертвование Ирвинга помечено как анонимное, но организатор GoFundMe сообщил, что именно Кайри отправил 26 000.

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4 комментария
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Это очень круто, если это правда.
Можно стебать Ирвинга за странные взгляды на мир (хотя он вроде уже открестился от них), но вот этот поступок - это очень человечно и круто.
Понятно, что для него эти семечки, но ведь кто-то мог просто спустить эту сумму на новую цепуру, а не на почку для человека в Гане.
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Ответ vzi
Это очень круто, если это правда. Можно стебать Ирвинга за странные взгляды на мир (хотя он вроде уже открестился от них), но вот этот поступок - это очень человечно и круто. Понятно, что для него эти семечки, но ведь кто-то мог просто спустить эту сумму на новую цепуру, а не на почку для человека в Гане.
Он часто так делает. Кажется один такой, кто донатит без пиара.
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Молодец Кайри.
Очень хорошее дело сделал.
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поправьте меня, но не в первый раз он так помогает людям (и анонимно)
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