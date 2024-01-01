Кайри Ирвинг пожертвовал 26 000 долларов пациенту, которому не хватало денег на пересадку почки

Кайри Ирвинг помог жителю Ганы, у которого не было денег на новую почку.

Разыгрывающий « » пожертвовал 26 000 долларов Эндрюсу Дзифе Амузу, который ждет трансплантации почки.

Семья пациента не могла позволить себе дорогостоящую операцию, поэтому в отчаянии открыла GoFundMe с целью собрать 25 000 долларов. Ирвинг перевел семье 26 000.

Пожертвование Ирвинга помечено как анонимное, но организатор GoFundMe сообщил, что именно отправил 26 000.