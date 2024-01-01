Кайри Ирвинг пожертвовал 26 000 долларов пациенту, которому не хватало денег на пересадку почки
Кайри Ирвинг помог жителю Ганы, у которого не было денег на новую почку.
Разыгрывающий «Далласа» пожертвовал 26 000 долларов Эндрюсу Дзифе Амузу, который ждет трансплантации почки.
Семья пациента не могла позволить себе дорогостоящую операцию, поэтому в отчаянии открыла GoFundMe с целью собрать 25 000 долларов. Ирвинг перевел семье 26 000.
Пожертвование Ирвинга помечено как анонимное, но организатор GoFundMe сообщил, что именно Кайри отправил 26 000.
Можно стебать Ирвинга за странные взгляды на мир (хотя он вроде уже открестился от них), но вот этот поступок - это очень человечно и круто.
Понятно, что для него эти семечки, но ведь кто-то мог просто спустить эту сумму на новую цепуру, а не на почку для человека в Гане.
Очень хорошее дело сделал.