«Никс» отказались от иска к «Рэпторс» по поводу кражи конфиденциальной информации в 2023 году

«Нью-Йорк» прервал долгий судебный процесс.

В 2023 году клуб оформил иск против «Торонто», обвиняя соперника в краже конфиденциальной информации. Икечукву Азота, работавший в команде с 2020 по 2023 год, переслал новому работодателю тысячи файлов с рабочими записями, включая статистику, видеонарезки и аналитические данные.

В качестве ответчиков кроме самого клуба были указаны главный тренер Дарко Раякович, тренер Ноа Льюис и другие члены штаба «Рэпторс».

Суд передал дело на рассмотрение в НБА, которая должна была провести арбитраж. Клубы договорились окончательно завершить обсуждение этого вопроса.