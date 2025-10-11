«Финикс» смазал 5 трехочковых в одном нападении, забрав 5 подборов на чужом щите

«Санс» продемонстрировали темную сторону современного баскетбола.

В предсезонном матче против «Бруклина » баскетболисты «Финикса » за 30 секунд исполнили 5 неточных трехочковых подряд, а «Нетс», в свою очередь, не могли забрать отскок на своем щите.

По 2 «трехи» смазали Джордан Гудвин и Ройс О ’Нил, еще одну добавил Грэйсон Аллен .

Мучения «Санс» закончились плохой передачей Ника Ричардса, которую перехватил Бен Сараф.