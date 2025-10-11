Егор Дёмин позавтракал с Яо Мином
Российский защитник «Бруклина» пообщался с легендой «Хьюстона».
В своих соцсетях Дёмин рассказал, что провел завтрак в компании китайского центрового, обсудив с ним баскетбол, особенности культур и языков. Яо поделился опытом о своем старте в НБА, а также рассказал интересные истории из карьеры.
«Нетс» в своих соцсетях поделились совместной фотографией баскетболистов, отдельно отметив разницу в росте между ними.
Рост Дёмина составляет 206 см, а Яо – 229 см.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Егора Дёмина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости