Кайри Ирвинг пропустит 10-й матч подряд из-за травмы, Дерек Лайвли близок к возвращению в строй

Теги травмы Даллас Финикс НБА Кайри Ирвинг Макси Клебер Джош Грин Дерек Лайвли Баскетбол

«Даллас» проведет рождественский матч с «Финиксом» без Кайри Ирвинга.

Разыгрывающий «Мэверикс» пропустит 10-й матч подряд из-за повреждения пятки.

Центровой Дерек Лайвли, который не выходил в последних четырех встречах из-за растяжения связок голеностопа, может вернуться в строй. Его участие на данный момент «под вопросом».

Джош Грин (растяжение связок локтя) и Макси Клебер (вывих пальца ноги) пропустят игру.

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1 комментарий
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Пятка болит у........
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