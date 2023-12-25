Кайри Ирвинг пропустит 10-й матч подряд из-за травмы, Дерек Лайвли близок к возвращению в строй
«Даллас» проведет рождественский матч с «Финиксом» без Кайри Ирвинга.
Разыгрывающий «Мэверикс» пропустит 10-й матч подряд из-за повреждения пятки.
Центровой Дерек Лайвли, который не выходил в последних четырех встречах из-за растяжения связок голеностопа, может вернуться в строй. Его участие на данный момент «под вопросом».
Джош Грин (растяжение связок локтя) и Макси Клебер (вывих пальца ноги) пропустят игру.