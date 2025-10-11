Эван Тернер: «Остин Ривз не может быть третьим лучшим игроком в чемпионской команде»
Тернер считает, что команда, где Ривз – третий лучший игрок, не станет чемпионом.
«Остин Ривз очень талантлив, но если мы говорим о чемпионских командах, он не может быть вашим третьим лучшим игроком», – заявил бывший игрок НБА.
В прошлом сезоне 27-летний Ривз улучшил свои основные показатели и набирал в среднем 20,2 очка (46% с игры, 37,7% из-за дуги), 4,5 подбора и 5,8 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Analysis
