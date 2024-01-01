«Даллас» может предложить за Паскаля Сиакама Тима Хардуэя, Ришона Холмса, Джоша Грина и пик 1-го раунда
«Даллас» может стать одним из претендентов на форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.
По словам журналиста Джейка Вейнбаха, «Маверикс» следует рассматривать как «темную лошадку» в борьбе за Сиакама.
В пакет, который «Даллас» предложит за Сиакама, предположительно, войдут Тим Хардуэй-младший, Ришон Холмс, Джош Грин и выбор в первом раунде драфта.
«Торонто» ранее проявлял интерес к форварду «Мэвс» Джошу Грину.
Претендентами на Сиакама также называют «Индиану» и «Атланту».
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