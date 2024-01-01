«Даллас» может предложить за Паскаля Сиакама Тима Хардуэя, Ришона Холмса, Джоша Грина и пик 1-го раунда

Теги возможные переходы Даллас Торонто НБА Тим Хардуэй-младший Ришон Холмс Паскаль Сиакам Джош Грин Баскетбол

«Даллас» может стать одним из претендентов на форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.

По словам журналиста Джейка Вейнбаха, «Маверикс» следует рассматривать как «темную лошадку» в борьбе за Сиакама.

В пакет, который «Даллас» предложит за Сиакама, предположительно, войдут Тим Хардуэй-младший, Ришон Холмс, Джош Грин и выбор в первом раунде драфта.

«Торонто» ранее проявлял интерес к форварду «Мэвс» Джошу Грину.

Претендентами на Сиакама также называют «Индиану» и «Атланту».

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7 комментариев
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Не смешите, на таких условиях обмена не будет
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+6
Без головной повязки Дончича пакет явно не полный
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Ответ Михаил Опякин
Не смешите, на таких условиях обмена не будет
Прикол в том, что и далласу такой обмен не нужен. Без хардуэя у них буквально не будет второго юнита
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Три мешка мексиканской смеси + кот в мешке? 🤣
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Один Тим стоит больше Сиакама.
36% на 9+ попыток. С обороной.
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не понимаю скепсиса в комментах. сиакам вообще-то на последнем годе контракта и претендует на максималку, которую торонто ему точно не собирается давать, то есть по сути его уже нет в команде. за него и пик 1 раунда будет за счастье получить, плюс хардуэй отличный ролевик на адекватном контракте и грин может заиграет ещё, можно их дальше на пики менять. я бы на месте торонто менял не глядя на такой пакет и строил новую команду
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