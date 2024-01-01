«Даллас» может предложить за Паскаля Сиакама Тима Хардуэя, Ришона Холмса, Джоша Грина и пик 1-го раунда

«Даллас» может стать одним из претендентов на форварда «Торонто» Паскаля Сиакама.

По словам журналиста Джейка Вейнбаха, «Маверикс» следует рассматривать как «темную лошадку» в борьбе за Сиакама.

В пакет, который « » предложит за Сиакама, предположительно, войдут , , и выбор в первом раунде драфта.

« » ранее проявлял интерес к форварду «Мэвс» Джошу Грину.

Претендентами на Сиакама также называют «Индиану» и «Атланту».