«Торонто» продолжит рассматривать варианты обмена Паскаля Сиакама

Теги возможные переходы Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

«Рэпторс» продолжат рассматривать возможность обмена Паскаля Сиакама.

На данный момент клубу не удалось достичь успеха в переговорах по форварду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В субботу «Рэпторс» обменяли О Джи Ануноби, Прешеса Ачиуву и Малакая Флинна в «Нью-Йорк» на Ар Джей Барретта, Иммануэла Куикли и пик второго раунда драфта-2024.

Ранее сообщалось об интересе к Сиакаму со стороны «Атланты», «Индианы» и «Сакраменто».

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