«Торонто» продолжит рассматривать варианты обмена Паскаля Сиакама

«Рэпторс» продолжат рассматривать возможность обмена Паскаля Сиакама.

На данный момент клубу не удалось достичь успеха в переговорах по форварду, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В субботу «Рэпторс» обменяли О Джи Ануноби, Прешеса Ачиуву и Малакая Флинна в «Нью-Йорк» на Ар Джей Барретта, Иммануэла Куикли и пик второго раунда драфта-2024.

Ранее сообщалось об интересе к со стороны «Атланты», «Индианы» и «Сакраменто».