«Торонто» упустил несколько возможностей сравнять счет на последней минуте матча с «Бостоном»
Исход матча «Бостон» – «Торонто» решился в напряженной концовке.
На последней минуте «Рэпторс» упустили несколько возможностей сравнять счет. Деннис Шредер реализовал лишь один штрафной из двух при «-2», чуть позже Скотти Барнс промахнулся из-под кольца в проходе при «-2».
Также Паскаль Сиакам при «-3» в заключительные секунды реализовал первый штрафной и смазал второй, но канадцам не удалось взять подбор, чтобы совершить спасительную попытку.
«Селтикс» победили со счетом 120:118.