«Торонто» упустил несколько возможностей сравнять счет на последней минуте матча с «Бостоном»

Теги Бостон Торонто НБА Баскетбол - видео Деннис Шредер Паскаль Сиакам Люк Корнет Скотти Барнс Баскетбол

Исход матча «Бостон» – «Торонто» решился в напряженной концовке.

На последней минуте «Рэпторс» упустили несколько возможностей сравнять счет. Деннис Шредер реализовал лишь один штрафной из двух при «-2», чуть позже Скотти Барнс промахнулся из-под кольца в проходе при «-2».

Также Паскаль Сиакам при «-3» в заключительные секунды реализовал первый штрафной и смазал второй, но канадцам не удалось взять подбор, чтобы совершить спасительную попытку.

«Селтикс» победили со счетом 120:118.

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1 комментарий
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когда уже распродажу начнут и физрука уволят? опережают только трио -Шарлотт, Вашингтон, Детройт
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