«Торонто» упустил несколько возможностей сравнять счет на последней минуте матча с «Бостоном»

Исход матча «Бостон» – «Торонто» решился в напряженной концовке.

На последней минуте «Рэпторс» упустили несколько возможностей сравнять счет. реализовал лишь один штрафной из двух при «-2», чуть позже промахнулся из-под кольца в проходе при «-2».

Также Паскаль Сиакам при «-3» в заключительные секунды реализовал первый штрафной и смазал второй, но канадцам не удалось взять подбор, чтобы совершить спасительную попытку.

«Селтикс» победили со счетом 120:118.