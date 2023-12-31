«Торонто» просит Джейлена Джонсона у «Атланты» в рамках переговоров по Паскалю Сиакаму

Теги Атланта Торонто НБА Паскаль Сиакам Джейлен Джонсон Баскетбол

«Рэпторс» хотят получить от «Хоукс» Джейлена Джонсона за Паскаля Сиакама.

Об этом пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Однако отмечается, что «Атланта» настроена сохранить в составе 22-летнего форварда. Показатели баскетболиста составляют 14 очков, 7,8 подбора, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота при 58,3% с игры и 40% трехочковых.

В 32 матчах сезона-2023/24 форвард «Торонто» Паскаль Сиакам набирает в среднем 21,9 очка, 6,6 подбора и 5,1 передачи при 51,2% с игры и 26,1% из-за дуги. Как сообщал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, ожидается, что «Рэпторс» продолжат искать вариант обмена камерунца.

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