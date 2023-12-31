«Торонто» просит Джейлена Джонсона у «Атланты» в рамках переговоров по Паскалю Сиакаму

«Рэпторс» хотят получить от «Хоукс» Джейлена Джонсона за Паскаля Сиакама.

Об этом пишет инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Однако отмечается, что «Атланта» настроена сохранить в составе 22-летнего форварда. Показатели баскетболиста составляют 14 очков, 7,8 подбора, 1,1 перехвата и 0,9 блок-шота при 58,3% с игры и 40% трехочковых.

В 32 матчах сезона-2023/24 форвард «Торонто» Паскаль Сиакам набирает в среднем 21,9 очка, 6,6 подбора и 5,1 передачи при 51,2% с игры и 26,1% из-за дуги. Как сообщал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, ожидается, что «Рэпторс» продолжат искать вариант обмена камерунца.