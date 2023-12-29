«Торонто» и Паскаль Сиакам рассматривают 30 декабря как дедлайн для продления контракта

Теги возможные переходы Торонто НБА Паскаль Сиакам Баскетбол

30 декабря может стать крайним сроком для продления контракта Паскаля Сиакама.

«Рэпторс» и Сиакам рассматривают 30 декабря как дедлайн для принятия решения о продлении контракта, сообщает Sportsnet со ссылкой на источники.

Продление контракта, подписанное до 30 декабря, даст «Торонто» возможность обменять форварда следующим летом до того, как он станет свободным агентом.

На данный момент в планах клуба нет продления контракта с Сиакамом, который может подписать контракт с «Торонто» на четыре года и 192 миллиона долларов до 30 июня.

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1 комментарий
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Уверен ролевики из Торонто на дедлайне станут лакомым кусочком для других команд
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