«Торонто» и Паскаль Сиакам рассматривают 30 декабря как дедлайн для продления контракта

30 декабря может стать крайним сроком для продления контракта Паскаля Сиакама.

«Рэпторс» и рассматривают 30 декабря как дедлайн для принятия решения о продлении контракта, сообщает Sportsnet со ссылкой на источники.

Продление контракта, подписанное до 30 декабря, даст «Торонто» возможность обменять форварда следующим летом до того, как он станет свободным агентом.

На данный момент в планах клуба нет продления контракта с Сиакамом, который может подписать контракт с « » на четыре года и 192 миллиона долларов до 30 июня.