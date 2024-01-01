Марио Хезоня – MVP Евролиги по итогам декабря

Форвард «Реала» Марио Хезоня признан MVP Евролиги по итогам декабря.

28-летний Хезоня впервые за семь сезонов в стал обладателем награды MVP месяца.

В декабре форвард лидировал в своей команде по эффективности и результативности, в результате чего действующие чемпионы Евролиги получили преимущество в четыре победы в турнирной таблице в середине сезона. В пяти сыгранных матчах оформил два дабл-дабла.

Хезоня стал третьим в истории и первым за девять лет хорватским игроком, получившим награду MVP месяца. До него это удавалось Анте Томичу (трижды) и Дарио Шаричу (один раз).