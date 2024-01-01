Марио Хезоня – MVP Евролиги по итогам декабря

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал Баскетбол - видео Марио Хезоня Баскетбол

Форвард «Реала» Марио Хезоня признан MVP Евролиги по итогам декабря.

28-летний Хезоня впервые за семь сезонов в Евролиге стал обладателем награды MVP месяца.

В декабре форвард лидировал в своей команде по эффективности и результативности, в результате чего действующие чемпионы Евролиги получили преимущество в четыре победы в турнирной таблице в середине сезона. В пяти сыгранных матчах Хезоня оформил два дабл-дабла.

Хезоня стал третьим в истории и первым за девять лет хорватским игроком, получившим награду MVP месяца. До него это удавалось Анте Томичу (трижды) и Дарио Шаричу (один раз).

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1 комментарий
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с таким телом только в НБА играть
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