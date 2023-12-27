Хезоня, Ябуселе, Дек и Фернандес не помогут «Реалу» в матче против «Виллербана»

«Реал» сыграет с «Виллербаном» без четырех ключевых игроков.

, , и не полетят во Францию на матч против «Виллербана».

Участие Фернандеса и Дека было под вопросом в игре последнего тура против «Партизана». В итоге Фернандес сыграл в матче, Дек не вышел на площадку.

Ябуселе выбыл из строя на длительное время из-за травмы левого колена. Информации о причинах отсутствия Хезони в составе пока нет.