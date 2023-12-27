Руководители клубов считают Алексея Шведа лучшим игроком в истории Лиги ВТБ

«Спорт Экспресс» провел анонимный опрос руководителей клубов Единой лиги ВТБ.

В ходе голосования, которое проводилось на протяжении месяца, представители всех 14 клубов лиги ответили на 38 вопросов.

4 из 14 руководителей считают защитника лучшим игроком в истории турнира.

и получили по 3 голоса. , , Марио Хезоня и Джей Ар Холден – по 1.

Швед — лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ. Ему принадлежит множество рекордов лиги, в том числе по количеству точных трехочковых за сезон (103). В нынешнем сезоне бывший игрок ЦСКА и «Химок» выступает за китайский «Шаньси».