Руководители клубов считают Алексея Шведа лучшим игроком в истории Лиги ВТБ
«Спорт Экспресс» провел анонимный опрос руководителей клубов Единой лиги ВТБ.
В ходе голосования, которое проводилось на протяжении месяца, представители всех 14 клубов лиги ответили на 38 вопросов.
4 из 14 руководителей считают защитника Алексея Шведа лучшим игроком в истории турнира.
Андрей Кириленко и Виктор Хряпа получили по 3 голоса. Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Марио Хезоня и Джей Ар Холден – по 1.
Швед — лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ. Ему принадлежит множество рекордов лиги, в том числе по количеству точных трехочковых за сезон (103). В нынешнем сезоне бывший игрок ЦСКА и «Химок» выступает за китайский «Шаньси».