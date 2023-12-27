Руководители клубов считают Алексея Шведа лучшим игроком в истории Лиги ВТБ

Теги Джей Ар Холден Никита Курбанов Алексей Швед Виталий Фридзон Виктор Хряпа Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Марио Хезоня Баскетбол

«Спорт Экспресс» провел анонимный опрос руководителей клубов Единой лиги ВТБ.

В ходе голосования, которое проводилось на протяжении месяца, представители всех 14 клубов лиги ответили на 38 вопросов.

4 из 14 руководителей считают защитника Алексея Шведа лучшим игроком в истории турнира.

Андрей Кириленко и Виктор Хряпа получили по 3 голоса. Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Марио Хезоня и Джей Ар Холден – по 1.

Швед — лучший бомбардир в истории Лиги ВТБ. Ему принадлежит множество рекордов лиги, в том числе по количеству точных трехочковых за сезон (103). В нынешнем сезоне бывший игрок ЦСКА и «Химок» выступает за китайский «Шаньси».

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