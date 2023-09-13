«Это еще кто такой?» Майлз Тернер был удивлен, что «Орландо» выбрал под 5-м номером не его, а Марио Хезоню

Центровой «Индианы» рассказал, как был уверен, что будет выбран «Орландо» под 5-м номером драфта 2015 года.

«Я думал, что уйду под пятым номером. Агент сказал, что меня выберет «Орландо», я отлично показал себя на просмотре и они в восторге от меня.

Я сказал: «Хорошо, круто». Сижу за столом в «Зеленой комнате» и слышу: «Под пятым номером «Орландо Мэджик» выбирает Марио Хезоню». Это еще кто такой?

Я просто в бешенстве. Каждый год они привозят европейских перспективных игроков, о которых мы ничего не знаем. Потом я посмотрел хайлайты, он был довольно хорош» – рассказал Тернер.

Тернер был выбран «Индианой» под 11-м номером.

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