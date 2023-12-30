Кавай Ленард еще не получил разрешение врачей вернуться на площадку

Теги травмы Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард не допущен к тренировкам.

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что сроки возвращения Кавая Ленарда после травмы бедра остаются неизвестными.

По словам тренера, ушиб бедра Ленарда стал обострением предыдущей травмы. Первоначально форвард повредил бедро в матче с «Ютой» 8 декабря, но продолжал играть с травмой. Ленард усугубил ситуацию, упав на паркет в матче против «Далласа».

До травмы Ленард сыграл в 27 матчах подряд.

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3 комментария
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К сожалению всплывают флешбеки предыдущих травм Кавая где по какой-то неведомой причине Кавай, врачи и офис решили несколько недель говорить что Кавай вот-вот вернётся, а в итоге Кавай не играл больше 6 месяцев...
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Ну и правильно. Нужно долечиться.
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