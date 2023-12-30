Кавай Ленард еще не получил разрешение врачей вернуться на площадку
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард не допущен к тренировкам.
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю заявил, что сроки возвращения Кавая Ленарда после травмы бедра остаются неизвестными.
По словам тренера, ушиб бедра Ленарда стал обострением предыдущей травмы. Первоначально форвард повредил бедро в матче с «Ютой» 8 декабря, но продолжал играть с травмой. Ленард усугубил ситуацию, упав на паркет в матче против «Далласа».
До травмы Ленард сыграл в 27 матчах подряд.