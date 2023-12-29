Ламаркус Олдридж об уходе Кавая из «Сан-Антонио»: «Даже мы в команде не знали всю правду»

Теги Ламаркус Олдридж Сан-Антонио НБА Кавай Ленард Баскетбол

Ламаркус Олдридж рассказал об уходе Кавая Ленарда из «Сан-Антонио» в 2018 году.

Экс-игрок «Сперс» ответил на соответствующий вопрос в подкасте Стивена Джексона и Мэтта Барнса.

«Когда кто-то готов уйти, то он готов, что тут сделаешь.

Даже мы в команде не знали всю правду. Что-то остается за закрытыми дверями, не рассказывается всем. Обе стороны вели свою игру, но мы не знали, что происходит», – признался Олдридж.

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