Гилберт Аренас: «Гилджес-Александер может оказаться лучше, чем Кавай и Джордж»

Теги Клипперс НБА Гилберт Аренас Оклахома-Сити Пол Джордж Кавай Ленард Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Гилберт Аренас сравнил Шэя Гилджес-Александера с лидерами «Клипперс».

По мнению экс-игрока НБА, канадский защитник «Оклахомы» может превзойти Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

«Клипперс» несколько лет назад обменяли Шэя в «Тандер», чтобы в команде оказались Ленард и Джордж.

«Честно говоря, он может оказаться даже лучше, чем Кавай и Джордж. Трудно сказать точно, как все повернется. Не буду спорить по этому поводу. Всяко может быть, но Шэй крепко стоит на ногах. Он скромен, он любит работать. Каждое лето он занимается и возвращается, добавив что-то в свою игру.

«Клипперс» всегда будут терзаться, сравнивая проведенные сделки с тем, что у них есть сейчас», – заявил Аренас.

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