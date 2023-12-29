Гилберт Аренас сравнил Шэя Гилджес-Александера с лидерами «Клипперс».

По мнению экс-игрока , канадский защитник «Оклахомы» может превзойти и .

« » несколько лет назад обменяли Шэя в «Тандер», чтобы в команде оказались Ленард и Джордж.

«Честно говоря, он может оказаться даже лучше, чем Кавай и Джордж. Трудно сказать точно, как все повернется. Не буду спорить по этому поводу. Всяко может быть, но Шэй крепко стоит на ногах. Он скромен, он любит работать. Каждое лето он занимается и возвращается, добавив что-то в свою игру.

«Клипперс» всегда будут терзаться, сравнивая проведенные сделки с тем, что у них есть сейчас», – заявил .