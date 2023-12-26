Менеджер НБА объяснил, почему Дрэймонда Грина можно обменять только в «Лейкерс».

По мнению анонимного управленца, только « » и Леброн Джеймс способны справиться с , который обладает своенравным характером.

«Если мы говорим об обмене Дрэймонда из « », то на самом деле есть только одна команда, которая могла бы его взять. Это «Лейкерс».

Никто другой не смог бы справиться с ним и тем, что он делает. смог бы. Дрэймонд уже как пару лет в хороших отношениях с ним», – считает менеджер.