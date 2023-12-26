Управленец НБА: «В случае обмена Дрэймонда Грина совладать с ним сможет только одна команда – это «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Менеджер НБА объяснил, почему Дрэймонда Грина можно обменять только в «Лейкерс».

По мнению анонимного управленца, только «Лейкерс» и Леброн Джеймс способны справиться с Дрэймондом Грином, который обладает своенравным характером.

«Если мы говорим об обмене Дрэймонда из «Голден Стэйт», то на самом деле есть только одна команда, которая могла бы его взять. Это «Лейкерс».

Никто другой не смог бы справиться с ним и тем, что он делает. Леброн Джеймс смог бы. Дрэймонд уже как пару лет в хороших отношениях с ним», – считает менеджер.

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7 комментариев
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лэйкерс некого дать. свой ривс у гс уже бегает.
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Было бы интересно на Грина посмотреть в "ЛАЛ." Но, до межсезонья обмен невозможен, думаю. Расселла "ГСУ" не возьмут, у них итак одни карланы играют. Хачимура на Грина – шило на мыло. Про Ривза и речи не идёт, есессно.
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Думаю, ГС отправят его куда угодно, но принципиально не в Лейкерс. Отношения команд сложные, фаны будут в ярости, да и теоретическое усиление прямого конкурента совсем не в масть Войнам.)
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Очень оптимистично,НО...Дрэймонд не машинка на радиоуправлении, вряд ли кто сможет управлять им, кроме его самого. Да и вряд ли люди, подобные Грину меняются в одночасье, слишком долго ему потворствовало окружение, чтобы по щелчку пальцев он стал теплей дублёнки. А друзей за столько сезонов у Леброна пол-лиги. Таким, как, например, J.R. Smith это не мешало чудить в одной команде с Джеймсом
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В Вашик можно попробовать, на Кузьму))
Там и Пул есть)
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Ответ Misha_Sapunov
лэйкерс некого дать. свой ривс у гс уже бегает.
Хачимуру могли бы и пик. ГСВ могут согласится если Грин их совсем достал. Я бы скорее ставил вопрос, а нафига это Лейкерс?
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