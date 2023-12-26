Управленец НБА: «В случае обмена Дрэймонда Грина совладать с ним сможет только одна команда – это «Лейкерс»
Менеджер НБА объяснил, почему Дрэймонда Грина можно обменять только в «Лейкерс».
По мнению анонимного управленца, только «Лейкерс» и Леброн Джеймс способны справиться с Дрэймондом Грином, который обладает своенравным характером.
«Если мы говорим об обмене Дрэймонда из «Голден Стэйт», то на самом деле есть только одна команда, которая могла бы его взять. Это «Лейкерс».
Никто другой не смог бы справиться с ним и тем, что он делает. Леброн Джеймс смог бы. Дрэймонд уже как пару лет в хороших отношениях с ним», – считает менеджер.
Там и Пул есть)