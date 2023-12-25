Дисквалификация Дрэймонда Грина составит «от 11 до 13 матчей» (Воджнаровски)
Стали известны предположительные сроки возвращения Дрэймонда Грина на паркет.
Помимо индивидуальных консультаций, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин участвует в регулярных онлайн-встречах с представителями команды, лиги и профсоюза, чтобы проследить его «прогресс на пути к восстановлению», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Эти встречи играют важную роль в том, как НБА, профсоюз и «Уорриорз» оценивают прогресс Грина в решении проблем, которые могли способствовать повторным эпизодам насилия в отношении соперников и бывшего товарища по команде, отмечает Воджнаровски.
Агент Грина, генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший, тренер команды Рик Селебрини, представители профсоюза и НБА принимают участие в этих встречах, сообщили источники журналисту.
Эти встречи являются частью того, что НБА назвала «определенными условиями», которые Грин должен выполнить, прежде чем с него будет снята дисквалификация за удар, нанесенный центровому «Финикса» Юсуфу Нуркичу 12 декабря.
По общему мнению тех, кто вовлечен в этот процесс, его дисквалификация составит «от 11 до 13 матчей», если «все пойдет по плану».
В понедельник «Уорриорз» проведут седьмую игру подряд без Грина против «Денвера» – за этот отрезок калифорнийцы добыли пять побед подряд.
Но если Дрэй придет в себя и будет себя нормально вести, то как ни крути он важнейшая часть команды