Дисквалификация Дрэймонда Грина составит «от 11 до 13 матчей» (Воджнаровски)

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Дрэймонд Грин Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Стали известны предположительные сроки возвращения Дрэймонда Грина на паркет.

Помимо индивидуальных консультаций, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин участвует в регулярных онлайн-встречах с представителями команды, лиги и профсоюза, чтобы проследить его «прогресс на пути к восстановлению», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Эти встречи играют важную роль в том, как НБА, профсоюз и «Уорриорз» оценивают прогресс Грина в решении проблем, которые могли способствовать повторным эпизодам насилия в отношении соперников и бывшего товарища по команде, отмечает Воджнаровски.

Агент Грина, генеральный директор Klutch Sports Рич Пол, генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи-младший, тренер команды Рик Селебрини, представители профсоюза и НБА принимают участие в этих встречах, сообщили источники журналисту.

Эти встречи являются частью того, что НБА назвала «определенными условиями», которые Грин должен выполнить, прежде чем с него будет снята дисквалификация за удар, нанесенный центровому «Финикса» Юсуфу Нуркичу 12 декабря.

По общему мнению тех, кто вовлечен в этот процесс, его дисквалификация составит «от 11 до 13 матчей», если «все пойдет по плану».

В понедельник «Уорриорз» проведут седьмую игру подряд без Грина против «Денвера» – за этот отрезок калифорнийцы добыли пять побед подряд.

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5 комментариев
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Я как фан ГС говорю , что пусть дольше будет дисквал ) команда хороша пока
Но если Дрэй придет в себя и будет себя нормально вести, то как ни крути он важнейшая часть команды
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Ответ Vanila Panda
лига такая лига. бессрочная дисквалификация (меньше чем у Моранта, лол)
Технически «бессрочный» просто не имеет обозначенного срока. Т.е. это не значит, что она должна быть длиннее или короче, чем дисквалификация у Моранта. В вашем сообщении вы путаете смысл слов «бессрочный» и «бесконечный»
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Антигсвшный заговор
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лига такая лига. бессрочная дисквалификация (меньше чем у Моранта, лол)
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Ответ ShowTime.
Я как фан ГС говорю , что пусть дольше будет дисквал ) команда хороша пока Но если Дрэй придет в себя и будет себя нормально вести, то как ни крути он важнейшая часть команды
хороша? кроме случайной победы над Бостоном.все игры были с низами конференций...,сегодня с Денвером...только чудо..по любому он нужен . Грин конечно с...кин сын...но он наш с....кин сын
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