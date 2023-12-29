Шакил О’Нил не оценил действия Юсуфа Нуркича после отмашки Дрэймонда Грина.

«Я злюсь, потому что он позорит «Союз бигмэнов». Нельзя позволять малышу бить себя. Твоей первой реакцией должно быть: «Мы деремся», даже если ты не хочешь драться.

Веди себя так, как будто хочешь драться. Нас всех уже били по лицу, так что переставай валяться на паркете. Не выставляй меня в плохом свете. Вот о чем я. Поднимай свою большую задницу и начинай драку», – заявил 4-кратный чемпион в разговоре с Юдонисом Хаслемом в своем подкасте.