Шакил О’Нил: «Нуркич позорит «Союз бигмэнов». Нельзя позволять малышу бить себя. Поднимай свою большую задницу и начинай драку с Дрэймондом»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил Финикс НБА Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Шакил О’Нил не оценил действия Юсуфа Нуркича после отмашки Дрэймонда Грина.

«Я злюсь, потому что он позорит «Союз бигмэнов». Нельзя позволять малышу бить себя. Твоей первой реакцией должно быть: «Мы деремся», даже если ты не хочешь драться.

Веди себя так, как будто хочешь драться. Нас всех уже били по лицу, так что переставай валяться на паркете. Не выставляй меня в плохом свете. Вот о чем я. Поднимай свою большую задницу и начинай драку», – заявил 4-кратный чемпион в разговоре с Юдонисом Хаслемом в своем подкасте.

11 комментариев
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Ответ melmi
И нарваться самому на дисквалификацию, когда в команде и так с большими проблема Шак тот еще советчик и эксперт
есть проверенная тактика -держите меня семеро, а то я ему втащу))
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И нарваться самому на дисквалификацию, когда в команде и так с большими проблема
Шак тот еще советчик и эксперт
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У Нуркича югославская школа: упасть на паркет и изображать предсмертные муки.
+9
-5
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Дело говорит. Но корень проблемы в самой лиге, она стимулирует вести себя ровно так как и ведёт себя Нуркич, Гобер, просто постоять в сторонке, полежать на паркете, а иначе штраф, дисква. Лига мягких игрушек.
+5
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"Нельзя позволять малышу бить себя"
Фига себе Грин - малыш!
+4
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+3
Ответ Taxi64
есть проверенная тактика -держите меня семеро, а то я ему втащу))
Когда игроки НБА начинают в потасовках бычить тет-а-тет, всегда вспоминаю тот видос с двумя собаками, которые были готовы разорвать друг друга за закрытыми дверями ворот. Когда их открыли, они продолжили гавкать друг на друга на расстоянии, но не подступились к оппоненту ни на шаг))
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Ответ mailman
нужны тафгаи, как в хоккее, а ребятам с большими контрактами надо на площадке отрабатывать, травмы дорого обходятся лиге и профсоюзу
разве они большие деньги получают как раз не из-за подобных всяких рисков ? тогда я не понимаю за что им платят миллионы. просто кидать мячик в кольцо, что тут такого.
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Шак блистал в эпоху настоящих тяжей - Тайсона, Холифилда и Льюиса. Поэтому, он знает толк в джебах, хуках и аперкотах.)
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«Я злюсь, потому что он позорит «Союз больших задниц». Твоей первой реакцией должно быть: «Мы будем жрать бургеры», даже если ты не хочешь есть!», - заявил Шак
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Ответ scorp19
Дело говорит. Но корень проблемы в самой лиге, она стимулирует вести себя ровно так как и ведёт себя Нуркич, Гобер, просто постоять в сторонке, полежать на паркете, а иначе штраф, дисква. Лига мягких игрушек.
нужны тафгаи, как в хоккее, а ребятам с большими контрактами надо на площадке отрабатывать, травмы дорого обходятся лиге и профсоюзу
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