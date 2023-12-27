Кубок России. 1/8 финала. «Нижний Новгород» разгромил «Московский», МБА взяла верх над «Новосибирском» и другие матчи

Теги результаты Университет-Югра Кубок России ТЕМП-СУМЗ-УГМК БК Пари Нижний Новгород Самара Парма Новосибирск МБА Уралмаш Динамо-Владивосток Баскетбол

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка России состоялись пять матчей.

«Нижний Новгород» разгромил «Московский», МБА взяла верх над «Новосибирском».

Кубок России

1/8 финала

Первые матчи

УралмашУниверситет-Югра – 93:62  (22:24, 28:2, 19:14, 24:22)

27 декабря. 17.00

Ответные матчи

Динамо Владивосток – Парма – 83:75  (24:25, 25:20, 24:17, 10:13)

27 декабря. 12.30

Первый матч: 76:91

Самара – ТЕМП-СУМЗ – 81:65  (14:18, 18:20, 25:9, 24:18)

27 декабря. 18.30

Первый матч: 73:64

Нижний Новгород – Московский – 80:48  (13:5, 20:15, 23:13, 24:15)

27 декабря. 19.00

Первый матч: 62:50

МБА – Новосибирск – 88:44  (21:19, 29:11, 19:8, 19:6)

27 декабря. 19.30

Первый матч: 83:60

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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