Кубок России. 1/8 финала. «Нижний Новгород» разгромил «Московский», МБА взяла верх над «Новосибирском» и другие матчи

Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка России состоялись пять матчей.

«Нижний Новгород» разгромил «Московский», МБА взяла верх над « ».

1/8 финала

Первые матчи

– – 93:62 (22:24, 28:2, 19:14, 24:22)

27 декабря. 17.00

Ответные матчи

Динамо Владивосток – – 83:75 (24:25, 25:20, 24:17, 10:13)

27 декабря. 12.30

Первый матч: 76:91

Самара – ТЕМП-СУМЗ – 81:65 (14:18, 18:20, 25:9, 24:18)

27 декабря. 18.30

Первый матч: 73:64

Нижний Новгород – Московский – 80:48 (13:5, 20:15, 23:13, 24:15)

27 декабря. 19.00

Первый матч: 62:50

МБА – Новосибирск – 88:44 (21:19, 29:11, 19:8, 19:6)

27 декабря. 19.30

Первый матч: 83:60

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.