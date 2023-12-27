Кубок России. 1/8 финала. «Нижний Новгород» разгромил «Московский», МБА взяла верх над «Новосибирском» и другие матчи
Сегодня в рамках 1/8 финала Кубка России состоялись пять матчей.
«Нижний Новгород» разгромил «Московский», МБА взяла верх над «Новосибирском».
1/8 финала
Первые матчи
Уралмаш – Университет-Югра – 93:62 (22:24, 28:2, 19:14, 24:22)
27 декабря. 17.00
Ответные матчи
Динамо Владивосток – Парма – 83:75 (24:25, 25:20, 24:17, 10:13)
27 декабря. 12.30
Первый матч: 76:91
Самара – ТЕМП-СУМЗ – 81:65 (14:18, 18:20, 25:9, 24:18)
27 декабря. 18.30
Первый матч: 73:64
Нижний Новгород – Московский – 80:48 (13:5, 20:15, 23:13, 24:15)
27 декабря. 19.00
Первый матч: 62:50
МБА – Новосибирск – 88:44 (21:19, 29:11, 19:8, 19:6)
27 декабря. 19.30
Первый матч: 83:60
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.