Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет УНИКС

Теги результаты УНИКС БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

«Нижний Новгород» примет казанский УНИКС.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Пари Нижний Новгород – УНИКС
Дата проведения
30 декабря, 14.30, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 17-2, УНИКС – 14-4, Зенит – 13-6, Локомотив-Кубань – 13-6, Енисей – 11-8, Парма – 10-9, Самара – 10-9, Руна – 9-10, Уралмаш – 9-10, Автодор – 8-11, Астана – 8-11, Нижний Новгород – 5-13, МБА – 5-14, Минск – 0-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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