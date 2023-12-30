Единая лига ВТБ. «Нижний Новгород» примет УНИКС

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоится один матч.

«Нижний Новгород» примет казанский УНИКС.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 17-2, – 14-4, Зенит – 13-6, Локомотив-Кубань – 13-6, Енисей – 11-8, Парма – 10-9, Самара – 10-9, Руна – 9-10, Уралмаш – 9-10, Автодор – 8-11, Астана – 8-11, Нижний Новгород – 5-13, МБА – 5-14, Минск – 0-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.