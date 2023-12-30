Велимир Перасович: «Не завидую той команде, которая попадет на «НН» в плей-офф»

Главный тренер УНИКСа прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» – 70:61.

«В первую очередь хотел бы поздравить своих игроков с победой. В Нижнем она дорогого стоит, поскольку «Пари НН» всегда играет в крайне агрессивный и контактный баскетбол. К счастью, сегодня мы нашли возможность ответить тем же и взять матч. Да, проиграли на подборе, но показали уверенную вторую половину.

Не завидую той команде, которая попадет на «Пари НН» в плей-офф. Я бы не хотел. Когда вернутся все их травмированные, с ними будет крайне сложно бороться», – сказал .