Илона Корстин: «Райкович и Перасович понимают формат Матча звезд и смогут сформировать сильные команды»
Илона Корстин прокомментировала назначение Райковича и Перасовича тренерами МВЗ.
Генеральный директор Единой лиги ВТБ считает, что возглавляющие ЦСКА и УНИКС специалисты хорошо подходят для этой роли.
«По итогам последних матчей чемпионата определились две лучшие команды Лиги в 2023 году – ЦСКА и УНИКС, которые занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице соответственно.
Тренеры этих команд – Эмил Райкович из ЦСКА и Велимир Перасович из УНИКСа, оба, кстати, представители югославской школы баскетбола – станут наставниками звездных сборных на предстоящем Матче звезд, который пройдет 18 февраля на «ВТБ Арене».
В этом сезоне Лига выбрала концепцию, при которой тренеры не только руководят командой непосредственно на матче, но и формируют итоговый состав на специальном драфте.
Райкович и Перасович уже участвовали в Матчах звезд, понимают формат и при этом достаточно мотивированы, чтобы сформировать сильную команду и побороться за итоговую победу. Желаю обоим тренерам удачи!» – рассказала Корстин.