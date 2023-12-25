Илона Корстин: «Райкович и Перасович понимают формат Матча звезд и смогут сформировать сильные команды»

Илона Корстин прокомментировала назначение Райковича и Перасовича тренерами МВЗ.

Генеральный директор лиги ВТБ считает, что возглавляющие ЦСКА и УНИКС специалисты хорошо подходят для этой роли.

«По итогам последних матчей чемпионата определились две лучшие команды Лиги в 2023 году – ЦСКА и УНИКС, которые занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице соответственно.

Тренеры этих команд – из и Велимир Перасович из , оба, кстати, представители югославской школы баскетбола – станут наставниками звездных сборных на предстоящем звезд, который пройдет 18 февраля на «ВТБ Арене».

В этом сезоне Лига выбрала концепцию, при которой тренеры не только руководят командой непосредственно на матче, но и формируют итоговый состав на специальном драфте.

Райкович и Перасович уже участвовали в Матчах звезд, понимают формат и при этом достаточно мотивированы, чтобы сформировать сильную команду и побороться за итоговую победу. Желаю обоим тренерам удачи!» – рассказала Корстин.