«Лейкерс» планируют задействовать Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в бэк-ту-бэке с «Вулвз» и «Пеликанс»

«Лейкерс» задействуют Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с «Вулвз» и «Пеликанс».

По словам главного тренера «озерников» , команда серьезно настраивается на два последних матча в 2023 году, которые пройдут за два дня.

«Двое этих парней хотят побеждать и добиваться результата, а эти команды среди наших конкурентов. Так что ожидаю, что эти парни подготовятся и будут рваться на площадку.

Не уверен, будет ли ограничение по времени, когда завершаешь календарный год такими серьезными матчами», – заявил Хэм.