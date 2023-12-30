«Лейкерс» планируют задействовать Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса в бэк-ту-бэке с «Вулвз» и «Пеликанс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота Новый Орлеан НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» задействуют Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса с «Вулвз» и «Пеликанс».

По словам главного тренера «озерников» Дарвина Хэма, команда серьезно настраивается на два последних матча в 2023 году, которые пройдут за два дня.

«Двое этих парней хотят побеждать и добиваться результата, а эти команды среди наших конкурентов. Так что ожидаю, что эти парни подготовятся и будут рваться на площадку.

Не уверен, будет ли ограничение по времени, когда завершаешь календарный год такими серьезными матчами», – заявил Хэм.

 

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3 комментария
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Ну с пеликанами уже играли, там шансы есть. А вот что делать с парой Гобера и Таунса, они просто не замечают Дэвиса
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