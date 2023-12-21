Леброн Джеймс не сыграет против «Миннесоты» из-за тендинита голеностопного сустава
Леброн Джеймс пропустит матч против «Миннесоты» из-за травмы.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не сыграет в сегодняшнем гостевом матче против «Миннесоты» из-за воспаления сухожилий малоберцовых мышц левой голени.
Джеймс пропустит вторую часть «бэк-ту-бэка».
Защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент также пропустит встречу из-за жидкости в коленном суставе.
Участие Энтони Дэвиса остается под вопросом (растяжения связок голеностопного сустава и ушиб кости).