Леброн Джеймс не сыграет против «Миннесоты» из-за тендинита голеностопного сустава

Леброн Джеймс пропустит матч против «Миннесоты» из-за травмы.

Форвард « » не сыграет в сегодняшнем гостевом матче против «Миннесоты» из-за воспаления сухожилий малоберцовых мышц левой голени.

Джеймс пропустит вторую часть «бэк-ту-бэка».

Защитник «Лейкерс» также пропустит встречу из-за жидкости в коленном суставе.

Участие Энтони Дэвиса остается под вопросом (растяжения связок голеностопного сустава и ушиб кости).