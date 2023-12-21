Леброн Джеймс не сыграет против «Миннесоты» из-за тендинита голеностопного сустава

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Энтони Дэвис Гэйб Винсент Баскетбол

Леброн Джеймс пропустит матч против «Миннесоты» из-за травмы.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не сыграет в сегодняшнем гостевом матче против «Миннесоты» из-за воспаления сухожилий малоберцовых мышц левой голени.

 Джеймс пропустит вторую часть «бэк-ту-бэка».

Защитник «Лейкерс» Гэйб Винсент также пропустит встречу из-за жидкости в коленном суставе.

Участие Энтони Дэвиса остается под вопросом (растяжения связок голеностопного сустава и ушиб кости).

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4 комментария
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Устал сливать, а победа там не светит увы. :(
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Написали бы один отдыхает, другой просто инвалид, а третий просто не видит смысла выходит в уже ясно, что проигранном матче. А то какие то мифические травмы напридумали
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ну там и с леброном особо ничего не светит - решили поберечь деда с хрусталем
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Раньше нельзя было это написать, а то я в экспресс грузанул на Лейкерс фору +8,5. 😆
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