Дарвин Хэм: «С «Лейкерс» все будет в порядке»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм успокоил болельщиков после матча с «Миннесотой» (111:118), в котором команда потерпела четвертое поражение подряд.
«Мы справимся с этим, мы прорвемся. Как только вернутся травмированные, как только ребята вернут ритм. С «Лейкерс» все будет в порядке.
Энтони Дэвис? Борьбы шла со старта и до самого конца встречи, Энтони показал, кем является, даже в проигранном матче (Дэвис набрал 31 очко, 8 подборов и 4 передачи – Sports.ru). Для тренера больше удовольствие работать с таким игроком», – заявил Хэм.