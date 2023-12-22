Главный тренер « » успокоил болельщиков после матча с «Миннесотой» (111:118), в котором команда потерпела четвертое поражение подряд.

«Мы справимся с этим, мы прорвемся. Как только вернутся травмированные, как только ребята вернут ритм. С «Лейкерс» все будет в порядке.

? Борьбы шла со старта и до самого конца встречи, Энтони показал, кем является, даже в проигранном матче (Дэвис набрал 31 очко, 8 подборов и 4 передачи – Sports.ru). Для тренера больше удовольствие работать с таким игроком», – заявил Хэм.