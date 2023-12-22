Дарвин Хэм: «С «Лейкерс» все будет в порядке»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм успокоил болельщиков после матча с «Миннесотой» (111:118), в котором команда потерпела четвертое поражение подряд.

«Мы справимся с этим, мы прорвемся. Как только вернутся травмированные, как только ребята вернут ритм. С «Лейкерс» все будет в порядке.

Энтони Дэвис? Борьбы шла со старта и до самого конца встречи, Энтони показал, кем является, даже в проигранном матче (Дэвис набрал 31 очко, 8 подборов и 4 передачи – Sports.ru). Для тренера больше удовольствие работать с таким игроком», – заявил Хэм.

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4 комментария
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Чтоб было все в порядке с Лейкерс, нужно, чтоб у Хэма было не в порядке с работой... Вот такой нюанс
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Хэм после первого поражения от Денвера в финале: «Лейкерс» будут в порядке, поверьте мне»
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"Мы проиграли, но как же приятно работать с Дэвисом!" - еще говорили у Монти Уильямса отговорки дурацкие
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