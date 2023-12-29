Анферни Хардуэй добавлен в список номинантов на включение в Зал славы в 2024 году
Зал славы добавил Анферни Хардуэя в список номинантов на включение в 2024 году.
Также в список добавлен покойный Уолтер Дэвис.
Хардуэй, который в настоящее время является главным тренером университета Мемфис, провел 14 сезонов в НБА за «Орландо», «Финикс», «Нью-Йорк» и «Майами».
В список тех, кто в этом году номинирован впервые, также входят мужская олимпийская сборная США 2008 года, Винс Картер, Билл Лэймбир, Майк Фрателло, Чонси Биллапс, Шон Мэрион и Майкл Купер.
Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Уик-энда всех звезд НБА. Новые члены Зала славы будут представлены во время «Финала четырех» NCAA в Финиксе 6 апреля.