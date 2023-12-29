Анферни Хардуэй добавлен в список номинантов на включение в Зал славы в 2024 году

Теги НБА Анферни Хардуэй Уолтер Дэвис Зал славы Баскетбол

Зал славы добавил Анферни Хардуэя в список номинантов на включение в 2024 году.

Также в список добавлен покойный Уолтер Дэвис.

Хардуэй, который в настоящее время является главным тренером университета Мемфис, провел 14 сезонов в НБА за «Орландо», «Финикс», «Нью-Йорк» и «Майами».

В список тех, кто в этом году номинирован впервые, также входят мужская олимпийская сборная США 2008 года, Винс Картер, Билл Лэймбир, Майк Фрателло, Чонси Биллапс, Шон Мэрион и Майкл Купер.

Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Уик-энда всех звезд НБА. Новые члены Зала славы будут представлены во время «Финала четырех» NCAA в Финиксе 6 апреля.

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1 комментарий
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Пистонские легенды предпочтительнее как будто бы и не в последнюю очередь за счет гаек.(Винсэнити уж точно должен быть ХОФом)
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