Анферни Хардуэй добавлен в список номинантов на включение в Зал славы в 2024 году

Зал славы добавил Анферни Хардуэя в список номинантов на включение в 2024 году.

Также в список добавлен покойный .

, который в настоящее время является главным тренером университета Мемфис, провел 14 сезонов в за «Орландо», «Финикс», «Нью-Йорк» и «Майами».

В список тех, кто в этом году номинирован впервые, также входят мужская олимпийская сборная США 2008 года, Винс Картер, Билл Лэймбир, Майк Фрателло, Чонси Биллапс, Шон Мэрион и Майкл Купер.

Финалисты будут объявлены 16 февраля в Индианаполисе во время Уик-энда всех звезд НБА. Новые члены славы будут представлены во время «Финала четырех» NCAA в Финиксе 6 апреля.