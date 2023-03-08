Анферни Хардуэй о Джа Морэнте: «Молодым парням в НБА приходится тяжело из-за социальных сетей»

Теги Мемфис НБА Анферни Хардуэй университет Мемфис Джа Морэнт Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне главный тренер университета Мемфиса Анферни Хардуэй обвинил социальные сети в ситуации с молодой звездой «Мемфиса» Джа Морэнтом.

«Многие не понимают, как тяжело приходится молодым парням в НБА из-за социальных сетей и всего остального. Это тяжело. Нужна хорошая система поддержки. Теперь у него будет отличная система поддержки, потому что все сплотились вокруг него.

Но это тяжело. Представьте, вам 21-23 года, и вы зарабатываете миллионы долларов. Соцсети сейчас такие сумасшедшие. Это очень тяжело.

Нам всем нужно молиться за Джа и поддерживать его», – сказал Хардуэй.

Морэнт временно отстранен клубом от матчей после того, как был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Полиция штата Колорадо проводит расследование.

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10 комментариев

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Rick Sorkin
Ответ Мурзин Ринат
Вы и процента не знаете что творил Майкл и другие звезды тех лет, тот же Родман был найден с дробовиком во рту в машине , Мелоун драл все что движется , им повезло что не было интернета , так что глупо судить нынешних
И это оправдывает Морэнта?
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Analjinn
Полагаю надо пожалеть онжеребёнка жертву соцсетей.
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Rodbert
Если он вышел из гетто и реально у него в голове тяжелое прошлое, то наверное его еще как то можно оправдать, потому как детство и то откуда ты вышел, полюбому на тебя влияет. Если нет, то отмазки про соцсети не канают.
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ NikolayOss
Очередная песнь про то как тяжко быть миллионером...
Чернокожим миллионером*
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чсв уолла
Все же знают что Твиттер/Инстаграм после определенного количества подписчиков выдают тебе пистолет и дают разрешение трясти им в своих постах. Так что ли?
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whoisme
молиться, ахахахахах
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NikolayOss
Очередная песнь про то как тяжко быть миллионером...
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Мурзин Ринат
Ответ Антон
Тяжела жисть миллионера, звезды мирового спорта. Может он с пистолетом ходит, потому что о суициде постоянно размышляет? Тут пожалеть надо парня. Понять и простить.
Вы и процента не знаете что творил Майкл и другие звезды тех лет, тот же Родман был найден с дробовиком во рту в машине , Мелоун драл все что движется , им повезло что не было интернета , так что глупо судить нынешних
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armageddon123456
Молиться за Джа? За то, чтобы у него мозга добавилось? С ума посходили? Кого там жалеть? Миллионера без серого вещества в голове? Пусть в другой раз просто подумает прежде чем сделать - и сам удивится - оказывается можно косяки и не пороть. Нашли блин жертву
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Антон
Тяжела жисть миллионера, звезды мирового спорта. Может он с пистолетом ходит, потому что о суициде постоянно размышляет? Тут пожалеть надо парня. Понять и простить.
+6
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