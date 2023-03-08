Анферни Хардуэй о Джа Морэнте: «Молодым парням в НБА приходится тяжело из-за социальных сетей»

Бывший игрок , ныне главный тренер университета Мемфиса Анферни Хардуэй обвинил социальные сети в ситуации с молодой звездой «Мемфиса» .

«Многие не понимают, как тяжело приходится молодым парням в НБА из-за социальных сетей и всего остального. Это тяжело. Нужна хорошая система поддержки. Теперь у него будет отличная система поддержки, потому что все сплотились вокруг него.

Но это тяжело. Представьте, вам 21-23 года, и вы зарабатываете миллионы долларов. Соцсети сейчас такие сумасшедшие. Это очень тяжело.

Нам всем нужно молиться за Джа и поддерживать его», – сказал Хардуэй.

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