Джейсон Тейтум назвал участников своего матча мечты

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Бостон Леброн Джеймс Аллен Айверсон Лейкерс Кобе Брайант НБА Гилберт Аренас Кевин Дюрэнт Анферни Хардуэй Стефен Карри Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в подкасте «Crawford’s Couch» с Джамалом Кроуфордом назвал девять игроков, с которыми он хотел бы сыграть в матче мечты.

Примечательно, что Тейтум назвал трех легенд «Лейкерс» – Кобе Брайанта, Мэджика Джонсона и Леброна Джеймса – и ни одного бывшего игрока «Селтикс».

Помимо них в его список вошли действующие игроки Стефен Карри («Голден Стэйт») и Кевин Дюрэнт («Финикс»), а также легенды Майкл Джордан, Аллен Айверсон, Пенни Хардуэй и Гилберт Аренас.

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2 комментария
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Тэйтум, если принесет титул Бостону, то как истинный кельт, посвятит эту победу Коби
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Если Леброн легенда Лейкерс то Патрик Беверли легенда всей лиги
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