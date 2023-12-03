Джейсон Тейтум назвал участников своего матча мечты
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум в подкасте «Crawford’s Couch» с Джамалом Кроуфордом назвал девять игроков, с которыми он хотел бы сыграть в матче мечты.
Примечательно, что Тейтум назвал трех легенд «Лейкерс» – Кобе Брайанта, Мэджика Джонсона и Леброна Джеймса – и ни одного бывшего игрока «Селтикс».
Помимо них в его список вошли действующие игроки Стефен Карри («Голден Стэйт») и Кевин Дюрэнт («Финикс»), а также легенды Майкл Джордан, Аллен Айверсон, Пенни Хардуэй и Гилберт Аренас.