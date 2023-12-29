«Пока я здесь, ничего не изменится». Эван Фурнье не рассчитывает снова сыграть за «Никс»

Теги Нью-Йорк НБА Эван Фурнье Баскетбол

Защитник Эван Фурнье больше не рассчитывает сыграть ни минуты за «Никс».

«Пока я здесь, ничего не изменится. Я понял это уже давно. Я жду, вот и все. Я жду, что будет дальше. Затем постараюсь сконцентрироваться на том, что мне нужно делать, и посмотрим, к чему это приведет. Это непросто, не буду врать, но вот так, это работа.

Жду ли я, что снова выйду на площадку за «Никс»? Нет, совсем нет.

У меня нет объяснений, но они мне и не нужны. Это явно не связано с баскетболом. Думаю, что в прошлом сезоне было принято решение играть с более молодыми ребятами, изменить направление. Они придерживаются этого, вот и все», – сказал француз.

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