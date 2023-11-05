Эван Фурнье еще не играл в новом сезоне: «Я знал, на что иду. Понимал, что ротация будет такой же, как и в прошлом году»

Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Эван Фурнье Баскетбол

Форвард «Нью-Йорка» Эван Фурнье еще не дебютировал в сезоне-2023/24 по решению главного тренера Тома Тибодо.

«Команда нашла что-то в том, как она играла в прошлом году, и они собираются придерживаться этого. Так что это не зависит от меня».

Мой настрой был определенно на то, чтобы показать, что я заслуживаю играть. Но я как бы знал, на что иду. Понимал, что ротация будет такой же, как и в прошлом сезоне. Поэтому, когда [тренер Том Тибодо] сказал мне, что я не буду в составе, это не стало удивлением», – сказал француз.

Фурнье сказал, что не считает дни до дедлайна, хотя бы потому, что это нездоровый образ жизни.

Он сможет выкупить контракт, если его не обменяют до 8 февраля.

«Это ежедневная работа. Нельзя загадывать так далеко. В повседневной жизни я не могу думать о дедлайне. Это так далеко. Так жить нельзя», – добавил Фурнье.

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