Эван Фурнье: «Сложнее всего защищаться против Дюрэнта, Ирвинга и Хардена. «Нетс» стали бы чемпионами в 2021 году, если бы не травмы»

Теги Милуоки Бруклин Нью-Йорк НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Эван Фурнье Баскетбол

Легкий форвард «Нью-Йорка» Эван Фурнье считает, что «Бруклин» стал бы чемпионом в 2021 году, если бы не травмы Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга.

Тогда «Нетс» в седьмой игре уступили «Бакс» во втором раунде.

Мэтт Мангано: «Против кого в лиге сложнее всего защищаться?»

Фурнье: «Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг или Джеймс Харден в прайме».

Мангано: «Они были в одной команде. Почему это не сработало?»

Фурнье: «Это сработало на самом деле. Они поломались в плей-офф. «Нетс» бы стали чемпионами в том сезоне. Они «выносили» «Бакс».

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2 комментария

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оле - топ юрген - клоп
Если бы не травмы и не отсутсвие профессиональной этики у хардена и присутствие здравого мышления у мистера шалфея
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Данил Ильинский
Ответ оле - топ юрген - клоп
Если бы не травмы и не отсутсвие профессиональной этики у хардена и присутствие здравого мышления у мистера шалфея
о каком непрофессионализме речь? Борода через травму играл в по, а Ирвинга сломал Яннис
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