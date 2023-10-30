Эван Фурнье: «Сложнее всего защищаться против Дюрэнта, Ирвинга и Хардена. «Нетс» стали бы чемпионами в 2021 году, если бы не травмы»
Легкий форвард «Нью-Йорка» Эван Фурнье считает, что «Бруклин» стал бы чемпионом в 2021 году, если бы не травмы Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга.
Тогда «Нетс» в седьмой игре уступили «Бакс» во втором раунде.
Мэтт Мангано: «Против кого в лиге сложнее всего защищаться?»
Фурнье: «Кевин Дюрэнт, Кайри Ирвинг или Джеймс Харден в прайме».
Мангано: «Они были в одной команде. Почему это не сработало?»
Фурнье: «Это сработало на самом деле. Они поломались в плей-офф. «Нетс» бы стали чемпионами в том сезоне. Они «выносили» «Бакс».
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