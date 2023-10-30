Эван Фурнье: «Сложнее всего защищаться против Дюрэнта, Ирвинга и Хардена. «Нетс» стали бы чемпионами в 2021 году, если бы не травмы»

Легкий форвард « » считает, что « » стал бы чемпионом в 2021 году, если бы не травмы и Кайри Ирвинга.

Тогда «Нетс» в седьмой игре уступили «Бакс» во втором раунде.

Мэтт Мангано: «Против кого в лиге сложнее всего защищаться?»

Фурнье: «Кевин Дюрэнт, или Джеймс Харден в прайме».

Мангано: «Они были в одной команде. Почему это не сработало?»

Фурнье: «Это сработало на самом деле. Они поломались в плей-офф. «Нетс» бы стали чемпионами в том сезоне. Они «выносили» «Бакс».

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