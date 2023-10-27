В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика
The Philadelphia Inquirer во вторник писала, что «Нью-Йорк» сделал «Сиксерс» предложение обмена MVP Джоэла Эмбиида. «Никс» готовы отдать Джулиуса Рэндла, Ар Джей Барретта, Митчелла Робинсона, Эвана Фурнье и два или три пика первого раунда.
Инсайдер SNY Иан Бегли со ссылкой на людей, близких к ситуации, сообщает, что, по мнению организации, Эмбиид намерен бороться за чемпионский титул с «Сиксерс» и завершить свою карьеру в Филадельфии.
Источники добавили, что в целом «Филадельфия» была не в восторге от заявленного предложения по Эмбииду.
«Они не восприняли это всерьез», – сказал один из собеседников SNY.
Телеканал отмечает, что им не удалось независимо подтвердить, что «Нью-Йорк» сделал именно такое предложение по Эмбииду, о котором писала The Inquirer.
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хороший будет состав и с Эмбиидом, только с суперзвездой(как к нему не относись)
"один Жоэль" это 47 млн, "Рандль-Баррет-Робинзон" это 67 млн - такой обмен не реален, он не проходит по деньгам, Филе нужно добавлять игроков на 20 млн, потому Никс вместо трёх этих, только одного Эмбиида не получит, с ним должны быть обменяны и другие игроки