В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика

The Philadelphia Inquirer во вторник писала, что « » сделал «Сиксерс» предложение обмена MVP Джоэла Эмбиида. «Никс» готовы отдать , , , и два или три пика первого раунда.

Инсайдер SNY Иан Бегли со ссылкой на людей, близких к ситуации, сообщает, что, по мнению организации, Эмбиид намерен бороться за чемпионский титул с «Сиксерс» и завершить свою карьеру в Филадельфии.

Источники добавили, что в целом «Филадельфия» была не в восторге от заявленного предложения по Эмбииду.

«Они не восприняли это всерьез», – сказал один из собеседников SNY.

Телеканал отмечает, что им не удалось независимо подтвердить, что «Нью-Йорк» сделал именно такое предложение по Эмбииду, о котором писала The Inquirer.

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