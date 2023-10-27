В «Филадельфии» «не восприняли всерьез» предложение «Никс» по Эмбииду. Сообщалось, что они готовы отдать Рэндла, Барретта, Робинсона, Фурнье и 2-3 пика

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Эван Фурнье Джулиус Рэндл Джоэл Эмбиид Митчелл Робинсон Ар Джей Барретт Баскетбол

The Philadelphia Inquirer во вторник писала, что «Нью-Йорк» сделал «Сиксерс» предложение обмена MVP Джоэла Эмбиида. «Никс» готовы отдать Джулиуса Рэндла, Ар Джей Барретта, Митчелла Робинсона, Эвана Фурнье и два или три пика первого раунда.

Инсайдер SNY Иан Бегли со ссылкой на людей, близких к ситуации, сообщает, что, по мнению организации, Эмбиид намерен бороться за чемпионский титул с «Сиксерс» и завершить свою карьеру в Филадельфии.

Источники добавили, что в целом «Филадельфия» была не в восторге от заявленного предложения по Эмбииду.

«Они не восприняли это всерьез», – сказал один из собеседников SNY.

Телеканал отмечает, что им не удалось независимо подтвердить, что «Нью-Йорк» сделал именно такое предложение по Эмбииду, о котором писала The Inquirer.

Перемен! «Кливленд»

Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов

50 лучших игроков НБА по версии пользователей Sports.ru

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jerry Rodrogha
Ответ Skeleton64
Типичное начало торговли двух заинтересованных сторон на рынке. Сделке быть :)
Но не факт, что этой. Лиллард вон, не в Хит поехал
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПП ПП
на место Морри я бы предложил «Нью-Йорку» пакет Харден + Эмбид. и тогда сделке точно быть.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikael Rikhard
в никс бухнули?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
ну, сейчас то рано, а вот когда сам Эмбиид запросит обмен, или будет неубедительный плей-офф с его стороны
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
Ответ Maturmalai
А как можно серьезно относиться к предложению обменять практически всю команду на стареющего сабжа, который свою команду дальше второго раунда никогда не выводил? Сливать во втором у Ников и без него получается, для этого незачем кому-то там еще и пики отдавать. А просто понтоваться в отсутствии перспектив на чемпионство, что за тебя играет чувак, выклянчивший себе MVP - так себе занятие. Надеюсь, что инфа по этому обмену - утка. Иначе налицо откровенно пугающая тупоголовость Никсового менеджмента.
вообще, лидером и главной звездой Никс сейчас считается Брансон, и он не меняем, далее - перечислены фамилии тех, кто может быть задействован в трейде, а не все они скопом, ибо если менять трио Рэндл-Баррет-Робинсон (без Фурнье), то тогда в обратную сторону, помимо Эмбиида, должны поехать ещё игроки примерно на 20 млн зарплат, иначе не уравновешивается сделка, ну и не названы молодые, ещё растущие Куикли и Граймс, их хотят сохранить, как и полезного Харта
хороший будет состав и с Эмбиидом, только с суперзвездой(как к нему не относись)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Skeleton64
Типичное начало торговли двух заинтересованных сторон на рынке. Сделке быть :)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udod
Ответ Maturmalai
Пишут, что Нюёрк готов отдать троих из Рандль-Баррет-Робинзон-Фурнье. Значит, можно понимать, что пакет из Рандль-Баррет-Робинзон якобы тоже на столе. Иначе речь бы шла про двоих их Рандль-Баррет-Робинзон, то есть ключевых игроков, плюс Фурнье, который чисто как игрок особо не нужен, его главная ценность в большом истекающем контракте. Состав из одного Жоэля вместо Рандль-Баррет-Робинзон однозначно хуже. И еще пики за это приплачивать? Нет, ну от никсовых манагеров конечно можно ожидать всего чего угодно, не зря же команда была посмещищем лиги более 20 лет. Но вроде с недавних пор взялись за ум, так что странно слышать, что они готовы на такую сделку. Скорее всего вброс от самой Филы через свои местные СМИ, этакое неформальное приглашение к торгу и толстый намек на стартовую позицию.
ты не понял что я написал? попробую ещё раз
"один Жоэль" это 47 млн, "Рандль-Баррет-Робинзон" это 67 млн - такой обмен не реален, он не проходит по деньгам, Филе нужно добавлять игроков на 20 млн, потому Никс вместо трёх этих, только одного Эмбиида не получит, с ним должны быть обменяны и другие игроки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий