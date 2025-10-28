Джейк Фишер: «Деандре Эйтон не выглядит игроком, с которым Лука Дончич будет играть пик-н-роллы следующие десять лет»

«Лейкерс» планируют усилить позицию центрового следующим летом.

«От Уокера Кесслера до Джейлена Дюрена и других центровых, которые выйдут на рынок следующим летом – тот факт, что у «Лейкерс » будет пространство под потолком зарплат, заставляет агентов и другие команды считать, что «озерники» еще не нашли своего центрового на будущее.

Не думаю, что Эйтон все еще способен показывать стабильный уровень топового стартового центрового. Он, безусловно, не выглядит игроком, с которым Лука Дончич будет играть пик-н-роллы следующие десять лет», – сказал инсайдер во время прямого эфира Bleacher Report.