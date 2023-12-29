Шэй Гилджес-Александер признан лучшим спортсменом года по версии Canadian Press

Теги НБА сборная Канады Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер стал спортсменом года по версии Canadian Press.

Защитник «Тандер» стал лауреатом премии Лионеля Конахера, которая ежегодно вручается лучшему канадскому спортсмену журналистами национального агентства новостей Canadian Press.

Он стал вторым баскетболистом, получившим эту награду, после Стива Нэша, который получал ее, играя за «Даллас» в 2002 году и «Финикс» в 2005 и 2006 годах.

В нынешнем сезоне НБА канадский атакующий защитник помог «Оклахоме» подняться на новый уровень. Команда занимает третье место в Западной конференции с показателями 20-9.

Гилджес-Александер набирает в этом сезоне 31,1 очка, 5,8 подбора, 6,5 передачи, 2,8 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

Кроме того, 25-летний игрок в прошедшем году завоевал с национальной сборной бронзовые медали чемпионата мира.

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3 комментария
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Ответ Xellos Sama
Мюррей приуныл такой
Ну Мюррей все же вторая скрипка в Денвере
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ШГА реально был хорош в этом году, а что самое важное он прям очень стабилен ( сколько бы раз я не смотрел на статистику игроков Оклахомы, у него постоянно больше 30 очков)
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Мюррей приуныл такой
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