Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс набрали 72 очка на двоих в победной игре с «Нью-Йорком»

Шэй Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс помогли «Оклахоме» победить «Никс».

записал в свой актив 36 очков, 8 передач, 7 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота.

За 36 минут на площадке защитник реализовал 12 из 23 бросков с игры и 8 из 9 с линии штрафных.

отметился 36 очками, 3 передачами, перехватом и блок-шотом.

12-й пик драфта-2022 был точен в 13 из 17 попыток с игры (5 из 5 из-за дуги) и 5 из 7 с линии (33 минуты на паркете).

«Тандер» (20-9) поднялись на второе место Запада, «Никс» (17-13) опустились в зону плей-ин Востока.