Шэй Гилджес-Александер 10-й раз подряд завершил игру с 25+ очками и 2+ перехватами. Ранее это удавалось лишь Джордану и Айверсону

Теги Майкл Джордан Аллен Айверсон НБА Оклахома-Сити Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер помог «Оклахоме» справиться с «Нью-Йорком».

Защитник завершил встречу с 36 очками, 8 передачами, 7 подборами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.

Это 10-я игра подряд для баскетболиста с не менее чем 25 очками и 2 перехватами.

Как пишет обозреватель «Тандер» Эндрю Шлехт, Гилджес-Александер присоединился к Аллену Айверсону и Майклу Джордану как единственным, кому ранее это удавалось. Перехваты начали считать в сезоне-1973/74.

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