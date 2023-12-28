Шэй Гилджес-Александер 10-й раз подряд завершил игру с 25+ очками и 2+ перехватами. Ранее это удавалось лишь Джордану и Айверсону
Шэй Гилджес-Александер помог «Оклахоме» справиться с «Нью-Йорком».
Защитник завершил встречу с 36 очками, 8 передачами, 7 подборами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.
Это 10-я игра подряд для баскетболиста с не менее чем 25 очками и 2 перехватами.
Как пишет обозреватель «Тандер» Эндрю Шлехт, Гилджес-Александер присоединился к Аллену Айверсону и Майклу Джордану как единственным, кому ранее это удавалось. Перехваты начали считать в сезоне-1973/74.