Лонзо Болл продолжает восстанавливаться от травмы колена.

Разыгрывающий « » перестал испытывать болевые ощущения в колене.

«Боль, которую испытывал и которая была причиной осложнений, больше его не беспокоит», – сказал главный тренер «Буллс» .

В январе Болл планирует начать беговые упражнения.

У Болла было три операции на колене за последние 18 месяцев. Последний раз 26-летний игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. В августе стало известно, что он полностью пропустит сезон-23/24.