Лонзо Болл перестал испытывать боль в колене. В январе планирует начать беговые упражнения

Теги травмы Чикаго НБА Билли Донован Лонзо Болл Баскетбол

Лонзо Болл продолжает восстанавливаться от травмы колена.

Разыгрывающий «Чикаго» перестал испытывать болевые ощущения в колене.

«Боль, которую Лонзо испытывал и которая была причиной осложнений, больше его не беспокоит», – сказал главный тренер «Буллс» Билли Донован.

В январе Болл планирует начать беговые упражнения. 

У Болла было три операции на колене за последние 18 месяцев. Последний раз 26-летний игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. В августе стало известно, что он полностью пропустит сезон-23/24.

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2 комментария
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Дай бог ему вернуться, интересный игрок. Без него как раз игра Буллс и развалилась.
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Он существует?)
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