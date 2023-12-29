Лонзо Болл перестал испытывать боль в колене. В январе планирует начать беговые упражнения
Лонзо Болл продолжает восстанавливаться от травмы колена.
Разыгрывающий «Чикаго» перестал испытывать болевые ощущения в колене.
«Боль, которую Лонзо испытывал и которая была причиной осложнений, больше его не беспокоит», – сказал главный тренер «Буллс» Билли Донован.
В январе Болл планирует начать беговые упражнения.
У Болла было три операции на колене за последние 18 месяцев. Последний раз 26-летний игрок выходил на площадку 14 января 2022 года. В августе стало известно, что он полностью пропустит сезон-23/24.