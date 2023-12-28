Джейлен Уильямс высмеял Таджа Гибсона и «Никс» за симуляцию

Форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс исполнил странный танец после свистка.

Забавный эпизод случился в начале четвертой четверти матча «Оклахома» – « » (129:120). Во время прохода Чета Холмгрена центровой «Никс» подставился под игрока «Тандер» и упал на паркет, что вызвало возмущение у скамейки «Никс».

Судьи не зафиксировали фол в нападении у Холмгрена, и игра продолжалась, пока «Никс» не взяли тайм-аут. посмеялся над игроками «Нью-Йорка», которые направились к своей скамейке.

Уильямс завершил встречу с рекордными в карьере 36 очками (13 из 17 с игры, 5 из 5 из-за дуги).