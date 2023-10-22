«Оклахома» воспользовалась опциями в контрактах пяти игроков

Теги переходы НБА Оклахома-Сити Тре Мэнн Джош Гидди Чет Холмгрен Усман Дженг Джейлен Уильямс Баскетбол

«Оклахома» воспользовалась опциями в контрактах форвардов Усмана Дженга (20 лет, 198 см), Чета Холмгрена (21 год, 213 см) и Джейлена Уильямса (22 года, 198 см; все – третий сезон), а также защитников Джоша Гидди (21 год, 203 см) и Тре Мэнна (22 года, 190 см; оба – четвертый сезон).

Об этом информирует пресс-служба организации.

«Тандер» начнут регулярный сезон 26 октября выездным матчем против «Чикаго» (03:00 мск).

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