Гэйб Винсент успешно перенес операцию и будет повторно обследован через 2 месяца

Гэйб Винсент успешно перенес операцию на колене.

Об этом сообщает пресс-служба «Лейкерс». Повторное обследование баскетболиста будет проведено через восемь недель.

3 ноября у разыгрывающего была обнаружена эффузия коленного сустава – состояние, при котором в колене скапливается жидкость. Винсент вернулся на площадку 18 декабря, но усугубил травму – у него вернулся отек.

Винсент принял участие лишь в пяти матчах регулярки-2023/24. Его средние показатели составляют 5,4 очка и 3 передачи при 37,5% с игры и 11,8% из-за дуги.